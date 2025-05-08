В части Баку и Сумгайыта временно приостановлено газоснабжение

Временно приостановлено газоснабжение ряда территорий Баку и Сумгайыта.

Как сообщили в «Азеригаз», подача газа приостановлена с 09:00 8 мая в связи с ремонтом обеспечивающего природным газом поселок Сахиль Гарадагского района газопровода, устранением утечки газа, обнаруженной на принадлежащем Управлению «Газ Ихрадж» магистральном газопроводе Гарадаг-Сумгайыт, подключением вновь проложенной линии к существующей сети и ремонтом задвижки.

Сообщается, что на период проведения ремонтных работ будет полностью временно ограничено газоснабжение поселка Сахиль и части города Сумгайыт (поселок Гачгын и 5 промышленных предприятий на территории «Станция Сумгайыт»).