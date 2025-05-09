Пожар в Абшеронском районе локализован - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший в цехе в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района, был в кратчайшие сроки локализован.

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по полной ликвидации пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

14:00

В Абшеронском районе республики горит цех.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на горячую линию «112» ведомства поступила информация о пожаре в цехе в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы, Службы спасения особого риска МЧС и Сумгайытского регионального центра.

В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.