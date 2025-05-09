Туман, солнце и грозы: Прогноз погоды в Азербайджане на 10 мая

Завтра, 10 мая, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен легкий туман, ветер юго-западный, умеренный.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит от +15 до +18°C, днем - от +25 до +29°C.

Атмосферное давление останется в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана тоже преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных местах возможны непродолжительные ливни и град. Местами туман. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +14 до +19°C, днем - от +26 до +31°C. В горах ночью - от +5 до +10°C, днем - от +17 до +22°C.