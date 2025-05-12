Любовь довела до ареста: В Баку курьер преследовал бывшую возлюбленную

В столице 9 мая за преследование бывшей возлюбленной был задержан курьер одной из транспортных компаний.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Нурхан Гадимов (2002 года рождения) был привлечен к административной ответственности по жалобе 47-летней Гюльбениз Алиевой (имя и фамилия изменены — ред.), с которой его ранее связывали личные отношения.

В ходе расследования было установлено, что женщина развелась в 2018 году и с тех пор работает в одном из ресторанов Баку. Примерно год назад она начала встречаться с Гадимовым, однако около месяца назад решила прекратить отношения.

После этого молодой человек стал преследовать женщину: караулил ее у дома в поселке Бина, следил за ней, беспокоил и ее, и ее дочь.

По данному факту во 2-м отделении полиции Хазарского районного управления был составлен административный протокол. Н.Гадимов был задержан. В ходе судебного заседания он заявил, что не раскаивается в своих действиях.

«Я знаю Гюльбениз уже 5–6 лет, около года у нас были близкие отношения. Но она решила все прекратить. Не могу смириться с этим и продолжаю приходить к ней на работу и домой. Не жалею о своих поступках, потому что люблю Гюльбениз», — заявил он в суде.

Гюльбениз Алиева и ее дочь тоже дали показания и потребовали привлечь Гадимова к ответственности.

Решением Хазарского районного суда Н.Гадимов приговорен к пяти суткам административного ареста.