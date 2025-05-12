Продолжаются кражи средств с банковских карт граждан различными киберметодами

С банковских карт граждан 10 и 11 мая было украдено свыше 13 тысяч манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел АР.

«CVV/CVC-код на карте, OTP-код, отправленный посредством SMS, логины и пароли, необходимые для входа в другие принадлежащие вам системы, PIN-код карты являются конфиденциальной информацией. В случае передачи этой информации неизвестным лицам имеющиеся на вашем счету денежные средства или при их отсутствии кредитные средства могут быть украдены», - подчеркивается в сообщении ведомства.

Отмечается также, что 10 и 11 мая различными киберметодами с банковских карт ряда граждан были украдены денежные средства в размерах 11 000, 750, 430, 403, 200, 100, 72, 69, 7 манатов и 51 доллар.

«Еще раз рекомендуем гражданам с осторожностью относиться к предложениям о привлекательном заработке, страховании, визовых вопросах, защите банковских счетов, платежах, поступающим посредством подозрительных звонков. Ни в коем случае не передавайте личные банковские данные неизвестным лицам», - говорится в сообщении ведомства.