В Нахчыване из дома украдено свыше 22 тыс. долларов

В полицию поступило сообщение о том, что из расположенного на территории Шарурского района дома были украдены 22 800 долларов США.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в результате проведенных сотрудниками Шарурского районного отдела полиции оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 31-летний Рауф Зейналзаде и Магомед Махмудов, подозреваемые в совершении данного преступного деяния.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется расследование.