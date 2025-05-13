Медработников в Азербайджане ждут штрафы до 9000 манатов

В Азербайджане медицинских работников будут штрафовать за неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, если это по неосторожности привело к причинению легкого вреда здоровью человека.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, соответствующее положение содержится в проекте поправки к Кодексу об административных проступках, который внесен в повестку заседания Милли Меджлиса, намеченного на 16 мая.

Согласно предложенному изменению, за подобные действия предусмотрены штрафы для физических лиц — от 500 до 800 манатов, для должностных лиц — от 1000 до 1500 манатов, для юридических лиц — от 7000 до 9000 манатов.