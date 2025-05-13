Соцсети – новый канал для торговли людьми в Азербайджане?

В прошлом году было выявлено 44 факта (на 14 меньше по сравнению с 2023 годом), связанных с применением информационных технологий (WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram) в торговле людьми.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, это отражено в «Ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми» (за 2024 год), вынесенном сегодня на совместное обсуждение комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

В документе также говорится, что было возбуждено 4 (на 1 факт больше по сравнению с 2023 годом) уголовных дела по статье 144-1 («Торговля людьми»), 6 (на 4 факта больше по сравнению с 2023 годом) - по статье 243.1 («Вовлечение в проституцию») и 1 - по статье 182 («Вымогательство») Уголовного кодекса АР.

Отмечается, что все установленные жертвы (90 женщин и 1 мужчина) по уголовным делам, связанным с торговлей людьми и принудительным трудом, являлись гражданами Азербайджанской Республики. Из них 53 человека подверглись сексуальной эксплуатации в Турецкой Республике, 35 – в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 – в Государстве Катар, 1 – трудовой эксплуатации внутри страны.

Среди жертв 12 человек - в возрасте 18-25 лет, 49 – в возрасте 25-35 лет, 29 – старше 35 лет. 19 из них являлись жителями столицы, 72 – жителями других городов и районов республики, 78 человек подверглись эксплуатации в 2015-2023 гг., 13 – в 2024 году.