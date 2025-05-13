В Азербайджане продолжаются кражи с банковских карт граждан

У ряда граждан 12 мая различными киберспособами с банковских карт были украдены денежные средства в размере 3500, 2000, 1457, 1000, 320, 180, 150, 93, 93, 39 манатов и 31 доллар.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел АР.

МВД вновь отмечает, что CVV/CVC-коды банковской карты и OTP-коды, отправляемые посредством SMS, являются конфиденциальной информацией.

«Передача этих данных неизвестным лицам приведет к потере денежных средств на вашем счете либо при их отсутствии к нанесению вам ущерба в виде кредита. Еще раз рекомендуем гражданам с осторожностью относиться к предложениям, поступающим посредством подозрительных звонков, касающихся привлекательного заработка, страхования, визовых вопросов, укрепления банковских счетов, платежей по поступлениям. Не следует вступать в разговоры и переписку с неизвестными людьми, которые звонят вам и отправляют сообщения, их следует немедленно блокировать», - подчеркнули в ведомстве.