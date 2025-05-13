С чем связан брачный бум в Азербайджане? - ВИДЕО

В Азербайджане зафиксирован рост числа заключенных браков.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе–феврале прошлого года было зарегистрировано 6739 браков, тогда как за тот же период текущего года — 7741 брак и 3414 разводов.

Социолог Узеир Шафиев связывает рост количества браков с предстоящим запретом на заключение браков между родственниками.

Он отмечает, что вступление этого запрета в силу через два месяца могло побудить многие пары зарегистрировать отношения заранее, что и стало причиной роста показателей.

В свою очередь, депутат Милли Меджлиса Мехрибан Велиева считает, что связь между увеличением числа браков и запретом на родственные браки можно будет оценить точнее после вступления закона в силу. Если влияние действительно существует, то в дальнейшем можно ожидать снижения числа заключаемых браков.

Напомним, что в Азербайджане утвержден запрет на браки между двоюродными братьями и сестрами — детьми родных дяди и тети как по материнской, так и по отцовской линии. Закон вступает в силу с 1 июля.

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