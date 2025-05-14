Ограничено движение сельхозтехники: Разъяснение Дорожной полиции

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям сельскохозяйственной техники.

Как сообщает 1news.az, в обращение подчеркивается, что в последнее время участились случаи управления сельскохозяйственной техникой на автомагистралях и дорогах, обозначенных дорожным знаком 5.3 («Дорога для автомобилей»).

«Следует отметить, что дороги данной категории предназначены для движения транспортных средств, обладающих определенными техническими характеристиками. В соответствии с законодательством запрещено движение по ним сельскохозяйственных транспортных средств, которые в силу особенностей конструкции не могут развивать скорость более 50 километров в час. Учитывая, что подобные случаи создают серьезный риск для безопасности участников дорожного движения, рекомендуется, чтобы сельскохозяйственная техника передвигалась только по разрешенным дорогам или транспортировалась специальными транспортными средствами», - говорится в обращении.

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать проезда по автомагистралям транспортных средств, движение которых по этим дорогам запрещено.

Было отмечено, что в отношении выявленных правонарушений будут приняты административные меры в соответствии с законодательством.