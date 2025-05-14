Обеспечение жильем льготников продлится до 2030 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о внесении изменений в Распоряжение Президента Азербайджана «О ряде мер по улучшению социально-бытовых условий семей шехидов и лиц, получивших инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики» от 25 января 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Вугар Байрамов, отметив следующее: «Согласно новому подписанному документу, в 2025 году продолжится бесплатное обеспечение жильем льготных категорий граждан, и этот процесс будет продлен до 2030 года. То есть обеспечение жильем льготных лиц и их семей будет осуществляться не до конца 2025 года, а до 2030 года. Это позволит обеспечить всех льготников жильем за счет государства в указанный период».

Отмечается, что согласно Распоряжению, будет продолжено поэтапное обеспечение жильем или индивидуальными домами семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, которые с 1 января 2014 года по 1 января 2023 года были поставлены на учет как нуждающиеся в жилой площади - также, независимо от даты постановки на учет, жильем будут обеспечиваться лица, получившие инвалидность в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в том числе при выполнении обязанностей военной службы.

Согласно законодательству, наряду с вышеуказанными категориями, бесплатным жильем также будут обеспечены лица с нарушением зрения, состоявшие на учете до 16 августа 2021 года, выпускники социальных и образовательных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, к льготным категориям относятся лица, получившие инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана в ходе военных действий 2020 года, семьи шехидов, лица, удостоенные звания «Герой Отечественной войны», а также члены семей тех, кому это звание было присвоено посмертно.

«Ежегодно из государственного бюджета выделяются средства на обеспечение жильем льготных категорий граждан. До настоящего времени Министерством труда и социальной защиты населения в поствоенный период было предоставлено 6,8 тысячи квартир и индивидуальных домов семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной. В целом за прошедший период было предоставлено 16 тысяч квартир и домов. В 2025 году планируется предоставление еще 1000 квартир», - подытоживает Вугар Байрамов.