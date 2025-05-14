Доверчивость к блогерам обернулась потерей денег: в Баку задержан глава агентства недвижимости

В Баку полиция задержала 29-летнего Дашгына Мамедова, руководителя "Daşqın əmlak ofisi", подозреваемого в массовом мошенничестве в отношении группы граждан через страницу компании в TikTok, которую рекламировали известные блогеры.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В Хатаинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, ведется следствие.

Как отметили в МВД, возмещение ущерба, нанесенного гражданам, является приоритетом следствия, и полиция предпринимает необходимые меры.

Следует напомнить, что жители Баку, поверив рекламе компании по купле-продаже недвижимости в TikTok, утверждают, что потеряли крупные суммы денег, надеясь приобрести квартиры. По их словам, компания, которую также рекламировали известные личности в социальных сетях, присвоила их средства. Доверие к авторитетным блогерам сыграло значительную роль в том, что пострадавшие поверили обещаниям "Daşqın əmlak ofisi". Несмотря на то, что некоторые потерпевшие утверждают, что передавали деньги неофициально, есть и те, кто оформлял оплату нотариально.