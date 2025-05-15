Жалоба в редакцию: «Почему футбольные поля при парках закрыты на ключ?»

В редакцию 1news.az обратилась заслуженная артистка Азербайджана Сабина Бабаева, которая сообщила, что спортивные площадки в Баку, предназначенные для бесплатного пользования детьми и взрослыми, закрыты на замки и доступны только после оплаты.

По ее словам, во время прогулок с детьми и племянниками, особенно в выходные дни, они часто сталкиваются с тем, что футбольные поля закрыты на ключ.

«Мне рассказывали об этом, но не хотелось верить», – призналась артистка.

Однако ее сомнения развеялись в один из выходных, когда они с сестрами и большой компанией детей (около 6-7 человек) отправились в расположенный недалеко от станции метро «Хатаи» парк «Sevirəm», открытый Лейлой Алиевой и известный своими художественными инсталляциями в виде сердец.

Приблизившись к кортам с баскетбольной и футбольной площадками, они обнаружили, что они закрыты.

«Я позвала охрану, там был полицейский, – рассказывает С.Бабаева, – и он сказал, что сюда заходить запрещено». На вопрос о причине запрета, сотрудник полиции лишь указал на замок.

После 20-минутного ожидания появился работник, который сообщил, что площадки платные – 50-60 манатов в час – согласно распоряжению Исполнительной власти Хатаинского района: «Но он пустил нас, дети поиграли минут 10 и на этом нашему счастью пришел конец - площадку вновь закрыли на замок».

Продолжая свой рассказ, Сабина Бабаева привела в пример парк на бульваре Аг шехер, где тоже имеется баскетбольная площадка. По ее словам, их родственники, часто собираются там с друзьями и знакомыми поиграть в футбол. «Я спросила у них, приходится ли им каждый раз платить, – рассказала артистка, – и они ответили утвердительно».

Сабина Бабаева добавила, что у взрослых, возможно, есть средства на оплату, но возникает вопрос: «А что делать детям?»

Она также привела в пример ситуацию на бульваре, где напротив Дворца водных видов спорта есть площадка с тренажерами. По ее словам, рядом находятся баскетбольная и футбольная площадки, которые тоже оказались закрыты: «Я позвала человека и спросила, почему закрыто, а он ответил, что нужно платить 40-50 манатов в час».

Происходящее вызывает чувство обиды за детей: «Мы, взрослые, уже выросли, но за детей мне действительно обидно».

По мнению Сабины Бабаевой, неправильно, что, активно привлекая легионеров и стремясь развивать собственный футбол, упускается из виду важность дворовых и детских площадок, ведь именно там начинается спортивный путь: «Мы должны мотивировать своих детей».

Предвосхищая возможный ответ государственных структур о причинах взимания платы за пользование площадками, Сабина Бабаева отметила, что эти площадки состоят из простых материалов – железа, пластиковой травы и веревочных сеток, содержание которых не требует больших затрат, и, по ее мнению, они, как и парки, должны находиться на балансе местной Исполнительной власти.

Артистка также поделилась своим опытом проживания в Москве, где, по ее словам, в каждом дворе есть бесплатные тренажеры и открытые спортивные площадки, пользующиеся большой популярностью у молодежи. Она выразила сожаление, что в Баку такая практика отсутствует: «Неужели мы не можем предоставить детям такие площадки?»

Сабина Бабаева также рассказала о своей попытке добиться благоустройства детской площадки во дворе своего дома. В Исполнительной власти ей ответили, что подобные работы проводятся только Общественным объединением IDEA и в очень больших дворах.

В заключение артистка выразила надежду получить ответ от официальных лиц о том, на чьем балансе находятся спортивные площадки в государственных парках и по какой причине они закрыты.

Учитывая серьезность данной проблемы, редакция 1news.az обратилась к руководителю отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Хатаинского района Баку Панаху Иманову.

П.Иманов заявил, что Исполнительная власть не занимается подобными вопросами.

«В наши полномочия не входит взимание какой-либо платы за пользование парками, поскольку они находятся в ведении муниципалитетов, которые, в свою очередь, для покрытия расходов и содержания этих территорий могут устанавливать плату за использование, например, футбольных и баскетбольных полей. О каких-либо дополнительных или незаконных сборах речь не идет», - сказал он.

Панах Иманов также отметил, что сотрудники, взимающие плату, вероятно, не осведомлены о подчиненности данных территорий муниципалитетам: «Наверное, для этих людей нет существенной разницы между Исполнительной властью и муниципалитетом, они воспринимают все организации одинаково. К сожалению, я вынужден это констатировать, поскольку они утверждают, что именно мы поручили им взимать плату».

Панах Иманов призвал граждан лично обращаться в Исполнительную власть с информацией о том, кто, где и когда требовал деньги, поскольку районное управление не обладает полномочиями по взиманию каких-либо платежей.