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Как долго в Азербайджане продлится непогода?

Фаига Мамедова10:07 - Сегодня
Как долго в Азербайджане продлится непогода?

На территории страны наблюдается дождливая и ветреная погода.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что местами осадки носили интенсивный ливневый характер.

Количество выпавших осадков составило: в Балакене – 46 мм (37% от месячной нормы), Загатале – 37 мм (26% от месячной нормы), Сарыбаше (Гах) – 34 мм (21% от месячной нормы), Агстафе – 27 мм (51% от месячной нормы), Дашкесане – 23 мм (23% от месячной нормы), Товузе – 22 мм (41% от месячной нормы), Шеки (Кишчай) – 19 мм, Гяндже – 14 мм, Гядабее, Гёйгёле и Шамкире – 11 мм, Шаруре, Огузе, Садараке, Шахдаге, Шахбузе, Астаре, Нафталане, Лерике, Губе, Мингячевире, Геранбое, Исмаиллы, Гобустане, Гусаре, Гёйчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Шабране, Лянкяране, Ярдымлы, Джейранчёле, Тертере, Барде, Нахчыване, Ордубаде, Бейлягане, Джалилабаде, Хыналыге, Халтане, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди и Ходжалы – 1-8 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 1 мм.

В Сумгайыте, Пираллахи, Шаруре, Дашкесане, Шеки, Шамахе, Гобустане, Садараке, Гахе, Губе, Гусаре, Грызе, Гёйчае, Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Максимальная скорость западного ветра составляет: в Нафталане – до 24 м/с, Геранбое – до 23 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове, Агдаме и Барде – до 22 м/с, в Гёйчае, Огузе, Гяндже, Дашкесане и Тертере – до 20 м/с, в Джульфе – до 19 м/с.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 15 градусов тепла, в Нахчыванской АР – 11 градусов тепла, в районах Арана – 16 градусов тепла, в горных районах – 9 градусов тепла.

Нестабильные погодные условия на территории страны сохранятся до 17 мая.

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