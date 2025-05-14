Комментарий TƏBİB по факту смерти пациентки после операции в Кюрдемире - ОБНОВЛЕНО

В Кюрдемирском районе после операции скончалась пациентка.

Как передает 1news.az, в ответе TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) на запрос Report сообщили, что установить непосредственную причину смерти пациентки возможно только после патологоанатомического исследования.

Было отмечено, что 12 мая около 16:30 женщина 1987 года рождения была госпитализирована в отделение скорой медицинской помощи Кюрдемирской районной центральной больницы в связи с ухудшением состояния.

Ей был поставлен диагноз острый аппендицит и локализованный перитонит. На основании результатов обследования пациентке была проведена экстренная аппендэктомия в соответствии с установленным диагнозом.

После операции пациентка в стабильном состоянии была переведена в палату, однако 13 мая около 08:00 ее состояние внезапно ухудшилось. Несмотря на незамедлительно проведенные реанимационные мероприятия и усилия врачей, был зафиксирован факт смерти.

Непосредственную причину смерти можно будет установить после патологоанатомического исследования.

12:32

В Центральной больнице Кюрдамирского района после операции скончалась женщина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report. состояние жительницы села Атакишили Пярваны Алы гызы Абдуллаевой (1987 года рождения) ухудшилось после операции по удалению аппендикса, и она скончалась.

По факту сотрудники правоохранительных органов района проводят расследование, тело женщины передано в соответствующие структуры для проведения необходимых исследований.