За общение с соседом - два удара ножом: Вынесен приговор мужчине, нанесшему ранения жене

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Руслана Алиева, который нанес своей супруге ножевые ранения.

Как передает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, суд приговорил Р.Алиева к трем годам лишения свободы.

Согласно материалам обвинения, инцидент произошел в лагере «Улдуз», расположенном в Хазарском районе Баку. Супруга Р.Алиева, проживающая в этом лагере, заняла у кого-то в долг деньги, но не смогла их вернуть и обратилась за помощью к соседу по имени Самир. Позднее она еще несколько раз просила у него в долг. Обратив внимание на то, что жена часто общается с Самиром, Руслан сделал ей предупреждение.

В очередной раз застав супругу за беседой с соседом, он нанес ей два ножевых ранения. По факту было возбуждено уголовное дело, Р.Алиев был задержан.