Директора бакинской школы обвиняют во взятках и незаконной сдаче школьных помещений в аренду

Социальные сети активно обсуждают серьезные обвинения в адрес директора бакинской средней школы №248, который, по утверждениям, незаконно сдавал в аренду классные комнаты и брал взятки у учителей.

В свою очередь, директор школы Хайям Фараджов в комментарии 1news.az опроверг эту информацию, заявив, что она безосновательна и исходит от бывшей учительницы, уволенной за недостатки в работе и теперь занимающейся распространением клеветы.

Он также призвал предоставить доказательства, если таковые имеются, напомнив о законном порядке обращений.

В Управлении образования города Баку в ответ на запрос 1news.az заявили, что в соответствии с законодательством ведется строгий контроль над управлением в образовательных учреждениях, и призвали родителей обращаться по поводу беспокоящих их вопросов в Колл-центр (146-1), подчеркнув, что все обращения оперативно рассматриваются и по ним принимаются меры.