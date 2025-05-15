Бумажные больничные в прошлом: Азербайджан перешел на электронную систему

С 1 мая текущего года оформление больничных листов полностью переведено в электронный формат.

Как передает 1news.az, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно информации ведомства, документы формируются через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ) и автоматически направляются в подсистему «Труд и занятость» (ƏMAS) Государственного фонда социальной защиты.

«Не требуется предоставление больничных листов в бумажном виде. Теперь процесс стал быстрее, прозрачнее и удобнее», — отметили в Министерстве здравоохранения.