Предотвращена попытка передачи наркотиков в следственный изолятор

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативного аппарата Пенитенциарной службы Министерства юстиции предотвращена попытка передачи наркотического вещества в Бакинский следственный изолятор.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Пенитенциарной службе Министерства юстиции.

Было отмечено, что при досмотре бандероли, отправленной заключенному Вахиду Новруз оглу Кязымову, внутри тюбика зубной пасты были обнаружены 8 свертков с метадоном общим весом 0,352 грамма.

По факту проводится расследование.

«Еще раз доводим до сведения граждан, что передача или попытка передачи лицам, содержащимся в исправительных учреждениях или следственных изоляторах, запрещенных предметов влечет за собой уголовную ответственность», - подчеркивается в сообщении.