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Плазмаферез - эффективный метод очищения организма, доступный по ОМС в Азербайджане

Фаига Мамедова11:21 - Сегодня
Плазмаферез - эффективный метод очищения организма, доступный по ОМС в Азербайджане

Плазмаферез представляет собой медицинскую процедуру, направленную на очищение организма от различных вредных веществ.

Этот метод лечения применяется как основной или вспомогательный при широком спектре заболеваний, включая аллергии, острые и хронические отравления, бронхиальную астму, хронический бронхит, почечную недостаточность, а также некоторые болезни сердца, крови, нервной, эндокринной систем, печени и кожи.

Плазмаферез также может быть использован при хронических инфекциях во время беременности, тяжелом токсикозе и нарушениях кровообращения в плаценте. В качестве дополнительной терапии он назначается при ревматологических, неврологических, гематологических состояниях и полиорганной недостаточности. Важно отметить, что плазмаферез входит в гарантированный пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС). За минувший год в рамках ОМС было проведено 11 888 процедур плазмафереза.

Данная медицинская услуга предоставляется по медицинским показаниям и назначению квалифицированного врача в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, включая медицинские центры Нариманова, Низами и Хатаи. Кроме того, процедура доступна по направлению в медицинских учреждениях (частных и государственных), заключивших договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

При определенных заболеваниях в плазму крови поступают вредные вещества, такие как бактерии, вирусы, токсины и продукты распада. В процессе плазмафереза кровь разделяется на компоненты с помощью специального оборудования. Плазма, содержащая вредные вещества, удаляется, а очищенные клетки крови возвращаются в организм. Разделение плазмы и клеточных элементов осуществляется мембранным или центрифужным методом.

Мембранный метод предполагает прохождение крови через специальный сепаратор для очистки. Центрифужный метод включает забор 450-500 мл венозной крови, ее разделение на компоненты и последующее возвращение пациенту. Обе процедуры проводятся амбулаторно под контролем врача-трансфузиолога и занимают более одного часа.

Следует учитывать, что удаление более 30% общего объема плазмы может привести к снижению уровня важных белков крови, факторов свертывания и антител, что требует до семи дней для восстановления. Удаление 50% плазмы и более требует введения донорской плазмы или других препаратов для компенсации. Полное удаление плазмы крайне опасно и может быть необратимым. В связи с этим плазмаферез проводится строго по показаниям и в критических случаях.

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