Определены районы Баку, где начнется снос аварийных зданий - ВИДЕО

В этом году из государственного бюджета Азербайджана выделено около 50 миллионов манатов для решения проблемы аварийного жилья в Баку. Кабинет министров утвердил план сноса 1094 жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, в 8 районах столицы.

Как передает 1news.az, по решению правительства, под снос подпадают 63 дома в Сураханском, 226 — в Насиминском, 99 — в Хатаинском, 219 — в Наримановском, 131 — в Низаминском, 18 — в Ясамальском, 41 — в Сабаильском и 297 — в Пираллахинском районах.

Часть домов уже снесена, по другим ведутся переговоры между застройщиками и жильцами о скором демонтаже. Однако во многих случаях жители не знают точных сроков сноса их домов и размеров полагающихся компенсаций.

Стоит отметить, что на месте большинства снесенных аварийных зданий в Баку не планируется строительство новых домов. Вместо этого там будут разбиты парки.

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