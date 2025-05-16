BakuBus приглашает женщин за руль автобусов

Компания BakuBus выступила с необычным и вдохновляющим обращением к представительницам прекрасного пола, призывая их освоить профессию водителя автобуса.

В своем сообщении компания подчеркивает, что верит в безграничные возможности женщин, и считает, что им под силу любая задача, которую они перед собой ставят.

«Дорогие женщины, дорога ваша! Мы приглашаем вас за руль. С вами все возможно. Теперь дорога ваша. Если вы захотите, то нет ничего, чего вы бы не смогли сделать», - говорится в обращении BakuBus.

Компания предлагает заинтересованным женщинам отправлять свои заявки для работы водителем автобуса на электронный адрес [email protected].