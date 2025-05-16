В Азербайджане в соцсетях заблокировано более 150 каналов, пропагандирующих торговлю людьми

Министерство внутренних дел Азербайджана подвело итоги работы за 2024 год в сфере борьбы с торговлей людьми и преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

Как сообщает 1news.az, первый заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов заявил, что в 2024 году в местном розыске находились 30 обвиняемых по статьям, связанным с торговлей людьми, содержанием притонов, вовлечением несовершеннолетних в аморальные действия и распространением порнографических материалов, из которых были задержаны 16 человек, включая трех, причастных к торговле людьми.

Кроме того, было пресечено 44 правонарушения, совершенных в киберпространстве, по которым возбуждены уголовные дела.

Особое внимание уделялось борьбе с пропагандой торговли людьми в Интернете - заблокированы 156 каналов в популярных социальных сетях Telegram, TikTok и Instagram, распространявших подобный контент.