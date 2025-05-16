В ожидании справедливости: Расследование жестокого убийства Эльгюна в Гяндже и ход следствия

На днях всю страну потрясла страшная новость о жестоком убийстве 18-летнего Эльгюна Ибрагимова в Гяндже, чьи мечты и надежды были безжалостно растоптаны на одной из улиц родного города. Избитого до полусмерти юношу оставили умирать у заброшенного общежития.

Эльгюн родился в 2007 году и учился в 11-м классе гянджинской школы №34. Всего несколько дней назад он блестяще сдал выпускной экзамен, открывая для себя двери в будущее. Юноша с нетерпением ждал «Последнего звонка», который должен был прозвенеть для него через месяц, символизируя начало новой, взрослой, жизни.

В тот роковой вечер Эльгюн возвращался домой с подготовительных курсов, но судьба распорядилась иначе. Его путь оборвался у стен заброшенного общежития Азербайджанского технологического университета.

Охранник Валех Мурадов рассказал, что другой охранник, патрулировавший территорию, услышал стоны, которые доносились со двора заброшенного общежития, там он и обнаружил Эльгюна в полумертвом состоянии и вызвал скорую помощь.

Прибывшие на место медики диагностировали у юноши закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и множественные тупые травмы различных частей тела, которые оказались несовместимы с жизнью. Несмотря на усилия врачей, 13 мая Эльгюн скончался.

С болью в сердце дядя Эльгюна поделился своим горем с местными телеканалами, описывая ужасную картину, которую ему пришлось увидеть: «У ребенка не было головы, глаза. Его невозможно было узнать. Были разорваны легкое, печень, селезенка... Ребра все переломаны. Это не дело рук человеческих. Если и били, то железом били. Беспощадно, зверски... Сын в университет готовился, был нашей надеждой. Один экзамен уже сдал. Не драчливый был, немного слабый. К учебе тянулся, очень грамотный был».

В своем интервью Modern.az мама Эльгюна - Физза ханум также охарактеризовала сына как спокойного и дружелюбного: «Возможно, эту жестокость совершил кто-то, кого сын считал другом. Вчера вечером мы были в прокуратуре, нам сказали не беспокоиться, обязательно найдут преступника. Он и учился, и работал. Был ребенком, который всех объединял. У него было много друзей, и девушек, и парней. Со всеми был дружелюбен».

Мать Эльгюна Ибрагимова рассказала об их последнем разговоре: помимо работы официантом по воскресеньям, сын готовился к экзаменам. В последний раз она проводила его на подготовку по информатике. Позже во время разговора с матерью по телефону Эльгюн сказал, что идет на подготовку к «Последнему звонку», но больше дозвониться до него не удалось. Одноклассники сообщили, что на эту подготовку он не приходил, а ребята с информатики видели, как он ушел один.

«Мой ребенок был полон жизни, мы планировали отметить его последний звонок в ресторане. Его мечты не сбылись. Ничто не оправдывает того, что с ним сделали. В его школе отменили последний звонок, друзья потеряли желание учиться. Я прошу их: учитесь ради Эльгюна», - рассказала Физза ханум.

Параллельно в социальных сетях развернулась акция, в рамках которой ряд певцов и блогеров, публикуя в своих Stories в Instagram материалы, связанные с убийством Эльгюна, выразили свое неравнодушие к трагедии.

Поскольку на данный момент общественности не предоставлена дополнительная информация о ходе следствия и интерес к делу остается высоким, редакция 1news.az обратилась в Генеральную прокуратуру, чтобы получить ответы на волнующие общественность вопросы.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры 1news.az заявили, что в связи со смертью 18-летнего Эльгюна Ибрагимова прокуратурой города Гянджа возбуждено уголовное дело по статье 126.3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») Уголовного кодекса, ведется следствие.

Подчеркивается, что совместно с органами внутренних дел предпринимаются все необходимые следственно-оперативные меры для установления и задержания лица или лиц, причастных к этому преступлению.

«Дополнительная информация будет предоставлена общественности по мере поступления новых данных», - подчеркнули в Генеральной прокуратуре.

Мы будем следить за развитием событий и обязательно проинформируем читателей о ходе следствия. Надеемся, что виновные в этом злодеянии понесут должное наказание.