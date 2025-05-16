На одном из центральных проспектов Баку будет частично ограничено движение транспорта

С 10:00 17 мая до 20:00 18 мая в Низаминском районе Баку, на пересечениях проспекта Бабека с улицами Лютфи Заде и Мешеди Хилала Кязымова (на въезде на мост в направлении города) будет частично ограничено движение автотранспортных средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что в связи с проведением текущих ремонтных работ водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.