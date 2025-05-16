Не всё золото, что блестит: в стране участились случаи продажи фальшивых украшений - ВИДЕО

В последнее время в Азербайджане значительно возросло количество жалоб в связи с продажей поддельных ювелирных изделий.

Некоторые покупатели сообщают, что приобрели золотые украшения, но впоследствии выяснилось, что они некачественные или вовсе фальшивые.

«Купил золотое украшение весом 5 граммов, а оказалось, что это вовсе не золото», — рассказал один из покупателей.

Другой гражданин утверждает, что проверил купленное изделие, и золото оказалось низкого качества.

Эта проблема вызывает серьезное беспокойство у населения, поскольку визуально отличить подделку от настоящего золота крайне сложно.

Подробнее — в видеосюжете Baku TV: