Стали известны результаты экзаменов избитого до смерти Эльгюна Ибрагимова

Стали известны результаты экзаменов ученика 11-го класса Эльгюна Ибрагимова, который был избит до смерти в Гяндже.

Школьник, сдавший экзамен по азербайджанскому языку 4 мая, набрал 85 баллов из 100 возможных.

Согласно информации, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) отправил об этом SMS-уведомление.

"Ибрагимов Эльгюн Заур: на проведенном 04.05.2025 экзамене по азербайджанскому языку (государственному языку) вы набрали 85.0 баллов из 100", - говорится в сообщении.

Кроме того, на выпускном экзамене для 11-х классов, проведенном 9 марта ГЭЦ, Э.Ибрагимов набрал 204 балла из максимальных 300.

Источник: Oxu.Az