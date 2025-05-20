 Установлены личности пострадавших при взрыве на заводе в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Установлены личности пострадавших при взрыве на заводе в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:30 - Сегодня
Установлены личности пострадавших при взрыве на заводе в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности пяти человек, получивших ранения в результате взрыва, произошедшего на одном из промышленных предприятий в Сумгайыте.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, среди пострадавших, получивших ожоги различной степени тяжести, двое сварщиков: Баширов Октай Али оглу, 1984 года рождения, и Бехбудов Нахид Гурбет оглу, 1976 года рождения. Оба получили термические ожоги 1-й, 2-й и 3-й степени в области туловища и левой нижней конечности.

Слесарь Салахов Табриз Инглаб оглу, 1979 года рождения, получил термические ожоги различной степени тяжести правой половины лица и левой ноги.

Кроме того, в больницу обратились Мухтаров Ильхам Мухтар оглу, 1963 года рождения, и Азимов Рамиз Чапархан оглу, 1984 года рождения, с ожогами 1-й и 2-й степени в области лица и шеи.

Все пострадавшие были доставлены в Городскую больницу скорой медицинской помощи Сумгайыта. Октай Баширов, Нахид Бехбудов и Табриз Салахов, чье состояние оценивается как тяжелое, были переведены в ожоговое отделение Клинического медицинского центра №5 в Баку.

13:50

В Сумгайыте произошел взрыв на одном из промышленных предприятий, расположенных на улице Сахил.

По предварительной информации, инцидент случился на предприятии, принадлежащем SOCAR, во время проведения сварочных работ. На место происшествия были незамедлительно привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили 1news.az из TƏBİB (Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями), 20 мая 2025 года, около 12:20, в связи со взрывом в городе Сумгайыт в Больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре были госпитализированы 5 мужчин.

Пострадавшим с ожогами различной степени тяжести была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние троих оценивается как тяжёлое, они будут переведены в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре. Лечение двух других пострадавших продолжается в соответствующем отделении, их состояние оценивается как средней тяжести.

13:40

Стали известны некоторые подробности взрыва на заводе в Сумгайыте.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Oxu.Az, сообщается, что инцидент был зафиксирован на предприятии, принадлежащем SOCAR.

По предварительным данным, взрыв произошел во время проведения сварочных работ.

13:03

В Сумгайыте на одном из промышленных предприятий произошел взрыв.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на одном из заводов, расположенных на улице Сахил города.

На место происшествия немедленно были привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также личный состав и техника Государственной противопожарной службы.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека.

Причины взрыва выясняются, на территории принимаются меры безопасности.

Поделиться:
788

Актуально

Xроника

В Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Политика

Виктор Орбан: Во время любых трудностей, с которыми сталкивалась Венгрия, ...

Xроника

Король Чарльз III поздравил Президента Ильхама Алиева

Мнение

Разговор Путина и Трампа: Итоги, международная реакция, экспертные оценки

Общество

Тофик Ягублу к 9 годам лишения свободы

В Баку пропала 13-летняя девочка

В Азербайджане раскрыта наркогруппа: изъяты героин, метамфетамин и марихуана

Король Марокко поздравил Ильхама Алиева

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В ожидании справедливости: Расследование жестокого убийства Эльгюна в Гяндже и ход следствия

В Азербайджане может быть изменена продолжительность отопительного сезона

Генпрокуратура и МВД распространили совместное сообщение о смерти школьника в Гяндже

В Баку пассажиры метро и автобусов снова могут оплачивать проезд онлайн

Последние новости

Тофик Ягублу к 9 годам лишения свободы

Сегодня, 18:30

Вдова Элвиса Пресли может посетить Баку

Сегодня, 18:25

Иреван призвал Европу поспособствовать подписанию азербайджано-армянского мирного договора

Сегодня, 18:15

Араш и Айсель Теймурзаде воссоединятся на сцене в Баку? - ВИДЕО

Сегодня, 18:12

​​​​​​​Кошмар наяву: В Китае глухонемых инвалидов эксплуатируют как суррогатных матерей - ФОТО

Сегодня, 18:07

Выступит ли Филипп Киркоров на фестивале Dream Fest 2025?

Сегодня, 18:00

Президент Малави поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Сегодня, 17:53

В Баку пропала 13-летняя девочка

Сегодня, 17:22

В Азербайджане раскрыта наркогруппа: изъяты героин, метамфетамин и марихуана

Сегодня, 17:12

Король Марокко поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 17:07

В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Сегодня, 17:04

Найдена пожилая женщина пропавшая в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев: Армения примет условия Азербайджана

Сегодня, 16:48

Президент Чехии поздравил главу Азербайджанского государства

Сегодня, 16:47

Министр обороны Ирана прибыл с официальным визитом в Армению

Сегодня, 16:46

Король Швеции поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 16:44

В Сумгайыте задержан мужчина по подозрению в убийстве жены

Сегодня, 16:43

Виктор Орбан: Во время любых трудностей, с которыми сталкивалась Венгрия, Президент Алиев всегда был рядом с нами

Сегодня, 16:40

Президент Азербайджана: Венгрия – одна из немногих стран, проводящих независимую политику

Сегодня, 16:35

Установлены личности пострадавших при взрыве на заводе в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50