Установлены личности пострадавших при взрыве на заводе в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности пяти человек, получивших ранения в результате взрыва, произошедшего на одном из промышленных предприятий в Сумгайыте.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, среди пострадавших, получивших ожоги различной степени тяжести, двое сварщиков: Баширов Октай Али оглу, 1984 года рождения, и Бехбудов Нахид Гурбет оглу, 1976 года рождения. Оба получили термические ожоги 1-й, 2-й и 3-й степени в области туловища и левой нижней конечности.

Слесарь Салахов Табриз Инглаб оглу, 1979 года рождения, получил термические ожоги различной степени тяжести правой половины лица и левой ноги.

Кроме того, в больницу обратились Мухтаров Ильхам Мухтар оглу, 1963 года рождения, и Азимов Рамиз Чапархан оглу, 1984 года рождения, с ожогами 1-й и 2-й степени в области лица и шеи.

Все пострадавшие были доставлены в Городскую больницу скорой медицинской помощи Сумгайыта. Октай Баширов, Нахид Бехбудов и Табриз Салахов, чье состояние оценивается как тяжелое, были переведены в ожоговое отделение Клинического медицинского центра №5 в Баку.

13:50

В Сумгайыте произошел взрыв на одном из промышленных предприятий, расположенных на улице Сахил.

По предварительной информации, инцидент случился на предприятии, принадлежащем SOCAR, во время проведения сварочных работ. На место происшествия были незамедлительно привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили 1news.az из TƏBİB (Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями), 20 мая 2025 года, около 12:20, в связи со взрывом в городе Сумгайыт в Больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре были госпитализированы 5 мужчин.

Пострадавшим с ожогами различной степени тяжести была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние троих оценивается как тяжёлое, они будут переведены в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре. Лечение двух других пострадавших продолжается в соответствующем отделении, их состояние оценивается как средней тяжести.

13:40

Стали известны некоторые подробности взрыва на заводе в Сумгайыте.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Oxu.Az, сообщается, что инцидент был зафиксирован на предприятии, принадлежащем SOCAR.

По предварительным данным, взрыв произошел во время проведения сварочных работ.

13:03

В Сумгайыте на одном из промышленных предприятий произошел взрыв.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на одном из заводов, расположенных на улице Сахил города.

На место происшествия немедленно были привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также личный состав и техника Государственной противопожарной службы.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека.

Причины взрыва выясняются, на территории принимаются меры безопасности.