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Жуткие кадры ДТП с наездом на пешеходов - ВИДЕО

Фаига Мамедова13:19 - Сегодня
Жуткие кадры ДТП с наездом на пешеходов - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) призвал водителей быть внимательными в связи с участившимися в последнее время авариями с участием мотоциклов.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении ЦИУТ Министерства внутренних дел.

В сообщении отмечается, что накануне вечером на пересечении улиц Шафаята Мехтиева и Льва Ландау в Ясамальском районе мотоцикл сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу, соблюдая правила. Другое аналогичное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на проспекте Наримана Нариманова в Ясамальском районе.

«Превышение скорости водителями транспортных средств, невнимательность к знаку пешеходного перехода и безответственность в конечном итоге приводят к наездам на пешеходов. Первичный анализ такого рода аварий, приводящих к смертельным исходам и травмам, дает основание полагать, что причины одни и те же. Однако, к сожалению, когда из этих причин не делаются выводы, пешеходы продолжают сталкиваться с опасностью», - говорится в обращении.

МВД еще раз напомнило, что водители обязаны уступать дорогу пешеходам с момента их вступления на переход, и несут ответственность за несоблюдение этого правила.

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