У объявленного в розыск Гусейна Гасанова новые проблемы

Продюсерское агентство «Инсайт люди» в судебном порядке требует взыскать с блогера 21 миллион рублей (более 443 млн манатов).

В конце апреля 2025 года в арбитражный суд обратилось продюсерское агентство «Инсайт люди», занимающееся продвижением молодежных проектов, в том числе работой с блогерами, сообщает 1news.az со ссылкой на «КП-Петербург».

С Гусейном Гасановым агентство заключило партнерский договор, а точнее с его ИП - блогер принимал участие в их нескольких мероприятиях. Пока не ясно, что именно не поделили стороны и зачем продюсерский центр пытается отсудить 21 миллион. На сайте арбитражного суда указано, что Г.Гасанов, по мнению ООО «Инсайт Люди», не выполнил «обязательства по договорам возмездного оказания услуг».

Сперва судья вернул иск заявителю, так как он не предоставил чеки об оплате государственной пошлины. 15 мая заявление все-таки приняли, следующее заседание назначили на 2 июля 2023 года.

Напомним, Гусейн Гасанов был объявлен в розыск и заочно арестован за отмывание денег, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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