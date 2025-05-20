 У объявленного в розыск Гусейна Гасанова новые проблемы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

У объявленного в розыск Гусейна Гасанова новые проблемы

Феликс Вишневецкий14:20 - Сегодня
У объявленного в розыск Гусейна Гасанова новые проблемы

Продюсерское агентство «Инсайт люди» в судебном порядке требует взыскать с блогера 21 миллион рублей (более 443 млн манатов).

В конце апреля 2025 года в арбитражный суд обратилось продюсерское агентство «Инсайт люди», занимающееся продвижением молодежных проектов, в том числе работой с блогерами, сообщает 1news.az со ссылкой на «КП-Петербург».

С Гусейном Гасановым агентство заключило партнерский договор, а точнее с его ИП - блогер принимал участие в их нескольких мероприятиях. Пока не ясно, что именно не поделили стороны и зачем продюсерский центр пытается отсудить 21 миллион. На сайте арбитражного суда указано, что Г.Гасанов, по мнению ООО «Инсайт Люди», не выполнил «обязательства по договорам возмездного оказания услуг».

Сперва судья вернул иск заявителю, так как он не предоставил чеки об оплате государственной пошлины. 15 мая заявление все-таки приняли, следующее заседание назначили на 2 июля 2023 года.

Напомним, Гусейн Гасанов был объявлен в розыск и заочно арестован за отмывание денег, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте по теме:

Гусейн Гасанов объявлен в розыск и заочно арестован

Гусейн Гасанов прокомментировал свое объявление в розыск

«Держись, родная»: Гусейн Гасанов объявил войну Екатерине Мизулиной – ФОТО

Гусейн Гасанов хотел вывезти из России крупную сумму денег

Поделиться:
241

Актуально

Xроника

В Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Xроника

Король Чарльз III поздравил Президента Ильхама Алиева

Мнение

Разговор Путина и Трампа: Итоги, международная реакция, экспертные оценки

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Венгрию - ФОТО

Lifestyle

«Слишком дорого»: Австрия отреагировала на победу на «Евровидении» - ФОТО - ВИДЕО

У объявленного в розыск Гусейна Гасанова новые проблемы

Эмин Агаларов: «Амина - наша гордость! Гордимся всей страной» - ВИДЕО

Дензел Вашингтон поскандалил с фотографом на красной дорожке Каннского кинофестиваля – ФОТО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2025»

Как и за кого проголосовало профессиональное жюри Азербайджана на конкурсе «Евровидение 2025»?

Fahree призвал Азербайджан бойкотировать конкурс «Евровидение» - ФОТО - ВИДЕО

Группа Mamagama: «Просим прощения у тех, кто ждал нас в финале конкурса «Евровидение 2025» - ФОТО

Последние новости

Трамп планирует депортировать сотни тысяч украинцев

Сегодня, 16:12

Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан – дружественные страны, стратегические партнеры

Сегодня, 16:11

Пакистан и Индия договорились отвести войска на позиции мирного времени

Сегодня, 16:09

Президент Ильхам Алиев рассказал в Будапеште о мирном процессе между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 16:08

Генпрокуратура Азербайджана раскрыла детали расследования смерти Эльгюна Ибрагимова

Сегодня, 16:01

Король Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 15:59

Назначен глава аппарата Управления Государственного заповедника «Ичеришехер»

Сегодня, 15:53

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы

Сегодня, 15:51

Минобороны АР: Для сербских военнослужащих проведены занятия по боевой подготовке - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:49

Президент Австрии поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 15:45

Эмин Амруллаев принимает участие во Всемирном образовательном форуме

Сегодня, 15:43

Король Чарльз III поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 15:33

Что ожидает уклоняющихся от военной службы и медицинского обследования?

Сегодня, 15:17

В Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии в расширенном составе - ФОТО

Сегодня, 15:16

AZANS подвел итоги участия в международной выставке Airspace World 2025 в Лиссабоне

Сегодня, 15:15

В Шуше пройдет Международный фестиваль детского творчества

Сегодня, 15:13

Армения заключила оборонные контракты с Индией на $1,5 млрд и Францией на $250 млн - Доклад

Сегодня, 15:02

В Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии в узком составе - ФОТО

Сегодня, 14:55

Завершён Международный кулинарный чемпионат «Золотой Шах 2025» - ФОТО

Сегодня, 14:50

«Слишком дорого»: Австрия отреагировала на победу на «Евровидении» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:33
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50