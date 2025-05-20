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В Азербайджане раскрыта наркогруппа: изъяты героин, метамфетамин и марихуана

Фаига Мамедова17:12 - Сегодня
В Азербайджане раскрыта наркогруппа: изъяты героин, метамфетамин и марихуана

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД изъяло из незаконного оборота порядка 75 килограммов наркотических веществ в Баку и различных регионах страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в ходе проведённых мероприятий были задержаны ранее судимый 45-летний Али Алиев и его знакомый Замик Алиев, а также 60-летний Тельман Мамедов, 34-летний Турал Джафаров, 35-летний Гусейн Мамедов, 32-летний Хикмет Ахундов, 37-летний Реван Бахышов, 28-летний Арзу Аскеров, 43-летний Вюсал Мамедов и ранее судимый 24-летний Аяз Усубов.

У задержанных изъяли в общей сложности около 75 кг наркотиков, включая обогащённую психотропными веществами марихуану, героин и метамфетамин.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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