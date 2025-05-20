Ройа появится на Каннском кинофестивале - ФОТО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан примет участие в Каннском кинофестивале.

Об этом она сообщила в своём Instagram, опубликовав фото официального приглашения - звезда пройдётся по красной дорожке в Каннах 21 и 22 мая.

Каннский кинофестиваль — один из самых престижных в мире. Ежегодно он собирает ведущих звёзд кино, моды и шоу-бизнеса. Для народной артистки это ещё одна возможность заявить о себе в международном медиа пространстве.

Ожидается, что Ройа появится на дорожке в дизайнерском образе от модного дома, имя которого пока держится в секрете.



