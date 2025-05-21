Водитель автобуса в Баку осужден за нападение на таксиста

В Баку водитель автобуса нанёс ножевые ранения таксисту.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошёл на территории посёлка Баладжары в Бинагадинском районе столицы.

Конфликт возник между водителем автомобиля марки Mercedes, который подбирал клиентов в этом районе, и водителем автобуса маршрута №14, курсирующего по столице.

Спор завязался из-за того, что таксист припарковался на автобусной полосе. Хотя водители словесно повздорили, драки не произошло. Когда таксист возвращался к своей машине, он внезапно увидел, как водитель автобуса направляется к нему, и между ними завязалась потасовка. В результате инцидента водитель автобуса ударил таксиста ножом в область сердца и брюшную полость.

Пострадавший был доставлен в больницу и прооперирован.

По факту возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.

Суд приговорил водителя автобуса к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы, он был арестован в зале суда.