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Массовое отравление в Нахчыване: Семеро госпитализированы - ФОТО

Фаига Мамедова16:00 - Сегодня
Массовое отравление в Нахчыване: Семеро госпитализированы - ФОТО

Деятельность донерной в городе Нахчыван, где произошло массовое пищевое отравление, была ограничена.

Как передает 1news.az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Агентстве пищевой безопасности Нахчывана.

Сотрудники Агентства пищевой безопасности Нахчыванской Автономной Республики провели внеплановую проверку в донерной "Kassap dönər", принадлежащей физическому лицу Касимовой Айсун Элькян гызы и расположенной на проспекте Гейдара Алиева в городе Нахчыван, где произошло отравление семи человек. В ходе проверки было выявлено нарушение нормативных требований. В частности, обнаружено, что продукция не хранилась при соответствующей температуре, мониторинг температуры не проводился и не регистрировался, не соблюдался принцип товарного соседства в холодильниках, а также не соблюдались санитарно-гигиенические правила.

Образцы майонеза и куриного донера, считающиеся подозрительными, а также мазки с поверхностей были отобраны и представлены в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности Нахчывана для проведения анализов. По данному факту в отношении предпринимателя составлен административный протокол, и деятельность донерной ограничена.

13:52

Семь человек были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахчыванской Автономной Республики с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом журналистам рассказала врач Центра Назмин Аллахвердиева.

По её словам, пациенты поступили с жалобами на тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и общую слабость. «Их состояние было оценено как средней степени тяжести, немедленно была оказана симптоматическая медицинская помощь. После лечения пациенты были выписаны домой», - отметила врач.

В ходе расследования выяснилось, что причиной отравления стало употребление «фастфуда» типа донера и шаурмы. По этому вопросу также выступили представители Агентства пищевой безопасности Нахчывана. Сотрудник Агентства Мирфарид Сеидов сообщил, что случаи пищевого отравления были зафиксированы в заведении общественного питания под названием "Kassap dönər", расположенном на проспекте Гейдара Алиева в городе Нахчыван.

«Сотрудниками Агентства были проведены соответствующие проверки на объекте, отобраны образцы подозрительных продуктов и переданы в лабораторию Института пищевой безопасности Нахчывана. В настоящее время анализы продолжаются, и подробная информация о результатах будет предоставлена общественности», - отметил он.

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