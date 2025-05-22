Таможня ответила на обвинения блогера: Истина об инциденте в аэропорту

Инцидент в бакинском аэропорту, о котором широко заговорили в социальных сетях, получил официальный комментарий.

Блогер Мехин Октайлы на своей странице "iconmekh" в Instagram заявила о грубом обращении и незаконных действиях сотрудников таможни по отношению к её матери. Она утверждала, что чемодан её матери был силой отобран, и сотрудники таможни вели себя неэтично.

Как передает 1news.az, Государственный таможенный комитет (ГТК) немедленно расследовал эти заявления и заявил, что претензии оказались необоснованными и не соответствующими действительности.

По данным ГТК, 17 мая мать блогера, прибывшая в Баку из Стамбула, вместе с двумя другими пассажирами того же рейса, пыталась пройти через «Зеленый канал». Однако сотрудники таможни направили их на «Красный канал» для досмотра. Рентгеновское сканирование выявило количество товаров, превышающее норму для личного пользования. Гражданам было сообщено, что эти товары подлежат таможенному оформлению, и с этой целью были временно задержаны.

По сообщению комитета, расследование показало, что сотрудники таможни вели себя вежливо и даже помогали при досмотре чемоданов. Однако, когда пассажирам сообщили о необходимости оформления товаров, они не согласились, разговаривали на повышенных тонах и пытались препятствовать законным действиям таможенников.

21 мая блогер и её мать были приглашены в Главное таможенное управление на воздушном транспорте для получения подробных разъяснений.

Государственный таможенный комитет вновь призывает граждан быть внимательными при пересечении границы, соблюдать таможенные правила и законные требования сотрудников таможни.