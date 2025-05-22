Пожар в Сумгайыте, эвакуированы жители

В Сумгайыте произошёл пожар в жилом доме, жильцы были эвакуированы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в девятиэтажном жилом доме в городе Сумгайыт на 4-м этаже на лестничной клетке загорелись 6 электрических счётчиков и 10 погонных метров электрического кабеля, установленных в электрощите.

Пожарные эвакуировали 3 жильцов дома, из них 2 детей, в безопасное место. Квартиры были защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.