Гусейн Гасанов спешно избавился от элитной квартиры в Москве
На прошлой неделе блогер-миллионник Гусейн Гасанов был объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств и заочно арестован.
Российский Telegram-канал Mash сообщает о том, что Г.Гасанов избавился от московской квартиры за 100 млн рублей (более 2,1 млн манатов) сразу после возбуждения уголовного дела – это было сделано для того, чтобы недвижимость не попала под арест и конфискацию.
Блогер владел трёхкомнатными апартаментами в элитном московском жилом комплексе Neva Towers – отмечается, что 124 квадрата с дизайнерским ремонтом и панорамным видом с 44-го этажа он сдавал за 750 тысяч (около 16 тысяч манатов), пока не жил в столице РФ.
Сообщается, что Г.Гасанов решил переписать недвижимость, чтобы спасти ее от ареста - сделка была проведена представителями блогера пару дней назад.
Напомним, что Г.Гасанова обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере - ему грозит до семи лет лишения свободы.
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