Гусейн Гасанов спешно избавился от элитной квартиры в Москве

На прошлой неделе блогер-миллионник Гусейн Гасанов был объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств и заочно арестован.

Российский Telegram-канал Mash сообщает о том, что Г.Гасанов избавился от московской квартиры за 100 млн рублей (более 2,1 млн манатов) сразу после возбуждения уголовного дела – это было сделано для того, чтобы недвижимость не попала под арест и конфискацию.

Блогер владел трёхкомнатными апартаментами в элитном московском жилом комплексе Neva Towers – отмечается, что 124 квадрата с дизайнерским ремонтом и панорамным видом с 44-го этажа он сдавал за 750 тысяч (около 16 тысяч манатов), пока не жил в столице РФ.

Сообщается, что Г.Гасанов решил переписать недвижимость, чтобы спасти ее от ареста - сделка была проведена представителями блогера пару дней назад.

Напомним, что Г.Гасанова обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере - ему грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте по теме:

Гусейн Гасанов объявлен в розыск и заочно арестован

Гусейн Гасанов прокомментировал свое объявление в розыск

«Держись, родная»: Гусейн Гасанов объявил войну Екатерине Мизулиной – ФОТО

У объявленного в розыск Гусейна Гасанова новые проблемы