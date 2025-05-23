Малейка Аббасзаде: «Некоторые экзаменационные работы невозможно прочитать»
«Есть такие письменные работы, которые невозможно прочитать».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az, об этом заявила председатель Правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной началу приемных экзаменов в высшие учебные заведения.
Она отметила, что письменные работы перепроверяются на основании жалоб.
«Количество детей, хорошо пишущих письменные работы, не так уж велико. В большинстве случаев абитуриенты подают апелляции, не ознакомившись со своими письменными работами».
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