Еще три директора бакинских школ уволены

В результате проверок, проведённых в средних школах №65, №298 и №158 в Баку, были выявлены серьёзные нарушения, что привело к освобождению директоров этих учебных заведений от занимаемых должностей.

Как сообщает 1news.az, соответствующую информацию распространило Управление образования города Баку.

Трудовые договоры были расторгнуты с директором школы №65 Арзу Мириевым, директором школы №298 Хатирой Гаджиевой и директором школы №158 Мехрибан Алекберовой.

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