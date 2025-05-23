Какие дороги Баку сейчас лучше объехать? – Список улиц
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана предоставил информацию о текущей дорожной ситуации в столице.
Как передает 1news.az, на данный момент наблюдаются затруднения в движении транспорта на следующих участках:
1. Шоссе Сабунчи – Забрат, по направлению к станции метро «Кероглу»;
2. Проспект Гара Гараева — от одноименной станции метро в сторону станции метро «Кероглу»;
3. Улица Микаила Алиева — участок вдоль нефтеперерабатывающего завода в сторону станции метро «Кероглу» (до круговой развязки);
4. Шоссе Баку – Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;
5. Тбилисский проспект — от станции метро «20 Января» в сторону центра города;
6. Улица Бакиханова — от пересечения с проспектом Иншаатчылар в сторону парка Деде Горгуд;
7. Улица Рашида Бейбутова — в направлении Центрального банка;
8. Проспект Бабека — по направлению к центру столицы;
9. Улица 28 Мая — на участке между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
10. Улица Микаила Мушфига — от транспортной развязки в Бадамдаре к школе №20;
11. Проспект Зии Буниятова — от пересечения с улицей Музаффара Нариманова до станции метро «20 Января»;
12. Улица Алы Мустафаева — по направлению к проспекту Зии Буниятова.