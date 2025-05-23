Какие дороги Баку сейчас лучше объехать? – Список улиц

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана предоставил информацию о текущей дорожной ситуации в столице.

Как передает 1news.az, на данный момент наблюдаются затруднения в движении транспорта на следующих участках:

1. Шоссе Сабунчи – Забрат, по направлению к станции метро «Кероглу»;

2. Проспект Гара Гараева — от одноименной станции метро в сторону станции метро «Кероглу»;

3. Улица Микаила Алиева — участок вдоль нефтеперерабатывающего завода в сторону станции метро «Кероглу» (до круговой развязки);

4. Шоссе Баку – Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;

5. Тбилисский проспект — от станции метро «20 Января» в сторону центра города;

6. Улица Бакиханова — от пересечения с проспектом Иншаатчылар в сторону парка Деде Горгуд;

7. Улица Рашида Бейбутова — в направлении Центрального банка;

8. Проспект Бабека — по направлению к центру столицы;

9. Улица 28 Мая — на участке между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

10. Улица Микаила Мушфига — от транспортной развязки в Бадамдаре к школе №20;

11. Проспект Зии Буниятова — от пересечения с улицей Музаффара Нариманова до станции метро «20 Января»;

12. Улица Алы Мустафаева — по направлению к проспекту Зии Буниятова.