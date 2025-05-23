Задержаны наркокурьеры с крупной партией запрещенных веществ

Задержаны наркокурьеры, пытавшиеся доставить в столицу крупную партию наркотиков.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ярдымлинского районного отдела полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, были задержаны 49-летний Ялчин Мамедов и 46-летний Расим Нуриев.

У них было обнаружено 7 килограммов марихуаны и 949 таблеток метадона.

Расследованием установлено, что Я.Мамедов и Р.Нуриев приобрели наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается, и согласились за материальное вознаграждение доставить их по указанным адресам на территории города Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.