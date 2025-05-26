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Иран не рассматривает вариант временного соглашения с США

First News Media13:10 - Сегодня
Иран не рассматривает вариант временного соглашения с США

Иранская сторона не рассматривает вариант временного соглашения с США, а также не подтверждает информацию о готовности Тегерана приостановить обогащение урана.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает ТАСС.

Багаи также заявил, что Тегеран и Вашингтон не рассматривали в ходе пятого раунда переговоров вопрос о временном соглашении по ядерной программе Ирана.

«Временное соглашение с США в нашей повестке дня пока не рассматривалось», - подчеркнул иранский дипломат.

Перед пятым раундом переговоров, после заявлений США о том, что Тегеран не должен обогащать уран, верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил сомнение в возможности достижения сделки, отметив, что требование Вашингтона — это ошибка. МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что стороны не достигнут соглашения, если американская сторона будет настаивать на отказе Ирана от технологии обогащения.

При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.

В ходе переговоров США стремятся не допустить появления у Ирана ядерного оружия (хотя власти Ирана опровергают наличие таких планов), тогда как Тегеран добивается отмены санкций со стороны Соединенных Штатов. Переговоры проходят на фоне приближения окончания срока действия нынешней ядерной сделки, заключенной в 2015 году и формально регулирующей ядерную программу Ирана до середины октября 2025 года.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против властей в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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