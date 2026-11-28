Число погибших из-за взрыва у афганской школы возросло до 10 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
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Общее число погибших в результате взрыва у школы в афганской провинции Кунар выросло до 10, пострадавших - до 110.
Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на МВД Афганистана.
Ранее телеканал сообщил, что причиной взрыва стала детонация вещества, которое хранилось на складе неподалеку от школы и предназначалось для горных работ.
Источник: ТАСС
13:23
В результате мощного взрыва у средней школы в афганской провинции Кунар погибли не менее 6 человек, еще около 97 получили ранения.
Об этом сообщает афганское издание Hasht-e Subh Daily.
Все погибшие и пострадавшие являются учащимися средней школы. Раненых доставили в провинциальную больницу.
Причины происшествия пока неизвестны.
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