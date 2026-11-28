Общее число погибших в результате взрыва у школы в афганской провинции Кунар выросло до 10, пострадавших - до 110.



Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на МВД Афганистана.



Ранее телеканал сообщил, что причиной взрыва стала детонация вещества, которое хранилось на складе неподалеку от школы и предназначалось для горных работ.

Источник: ТАСС

13:23

В результате мощного взрыва у средней школы в афганской провинции Кунар погибли не менее 6 человек, еще около 97 получили ранения.



Об этом сообщает афганское издание Hasht-e Subh Daily.



Все погибшие и пострадавшие являются учащимися средней школы. Раненых доставили в провинциальную больницу.



Причины происшествия пока неизвестны.