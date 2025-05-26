Чудо в Баку: Девушка выжила после падения с 10-го этажа

В Ясамальском районе Баку произошёл инцидент, который иначе как чудом не назовёшь: 24 мая около 19:00 уроженка Бейляганского района Нармина Амирли, 2006 года рождения, упала с 10-го этажа 16-этажного здания, расположенного по адресу: улица Асада Ахмедова, 24B, и осталась жива.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на информацию, распространённую Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Qafqazinfo, вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил около 18:50, передает 1news.az.

«По вызову была направлена бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь, наложена шейная шина. Пациентка была эвакуирована в Клинический медицинский центр с диагнозом сочетанные травмы, травма пояснично-крестцового отдела позвоночника», — говорится в сообщении TƏBİB.

Нармине Амирли немедленно оказали всю необходимую помощь. В настоящее время она проходит лечение в отделении нейрохирургии. Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое, хотя ранее Qafqazinfo сообщал о среднетяжёлом состоянии. Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается.