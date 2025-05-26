 Чудо в Баку: Девушка выжила после падения с 10-го этажа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Чудо в Баку: Девушка выжила после падения с 10-го этажа

Фаига Мамедова18:15 - Сегодня
Чудо в Баку: Девушка выжила после падения с 10-го этажа

В Ясамальском районе Баку произошёл инцидент, который иначе как чудом не назовёшь: 24 мая около 19:00 уроженка Бейляганского района Нармина Амирли, 2006 года рождения, упала с 10-го этажа 16-этажного здания, расположенного по адресу: улица Асада Ахмедова, 24B, и осталась жива.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на информацию, распространённую Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Qafqazinfo, вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил около 18:50, передает 1news.az.

«По вызову была направлена бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь, наложена шейная шина. Пациентка была эвакуирована в Клинический медицинский центр с диагнозом сочетанные травмы, травма пояснично-крестцового отдела позвоночника», — говорится в сообщении TƏBİB.

Нармине Амирли немедленно оказали всю необходимую помощь. В настоящее время она проходит лечение в отделении нейрохирургии. Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое, хотя ранее Qafqazinfo сообщал о среднетяжёлом состоянии. Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается.

Поделиться:
1218

Актуально

Xроника

Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня независимости ...

Политика

Делегация Азербайджана принимает участие в сессии ПА НАТО

Политика

Айхан Гаджизаде: Заявления Пашиняна ставят под сомнение приверженность Армении ...

Мнение

Запутанные счета: Жители Баку не понимают, за что платят ЖЭКам и муниципалитету

Общество

На одном из объектов в Баку произошёл пожар - ВИДЕО

Подписан важный документ в сфере подготовки кадров для оборонной промышленности Азербайджана - ФОТО

ARB получил предупреждение от Аудиовизуального совета

Более 2500 абонентов в одном из городов Азербайджана временно останутся без газа

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Апелляция примет решение: Будет ли «История Азербайджана» преподаваться на русском?

Британская королевская семья попробовала блюда азербайджанской кухни — раскрыто меню - ФОТО

Сколько дней будем отдыхать на Гурбан-байрам?

Как 16-летняя Нурана оказалась жертвой своего гражданского мужа в Сабирабаде?

Последние новости

В Университете журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана выступают за укрепление медиасотрудничества с Азербайджаном

Сегодня, 21:40

Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере медиа и коммуникаций

Сегодня, 21:30

Пашинян обсудил с главой МИД Франции мирный процесс с Азербайджаном

Сегодня, 21:21

На одном из объектов в Баку произошёл пожар - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

Сегодня, 20:40

Шахбаз Шариф встретился с Хаменеи

Сегодня, 20:21

Азербайджанские гимнасты завоевали в России две медали

Сегодня, 20:00

Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана

Сегодня, 19:46

Подписан важный документ в сфере подготовки кадров для оборонной промышленности Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 19:30

В США опровергли данные о согласии ХАМАС на прекращение огня - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:20

ARB получил предупреждение от Аудиовизуального совета

Сегодня, 19:15

Делегация Азербайджана принимает участие в сессии ПА НАТО

Сегодня, 19:00

Более 2500 абонентов в одном из городов Азербайджана временно останутся без газа

Сегодня, 18:45

Германия, Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставленного Украине оружия - Мерц

Сегодня, 18:30

​​​​​​​Стали известны имена ведущих DREAM Fest 2025 – ФОТО

Сегодня, 18:20

Чудо в Баку: Девушка выжила после падения с 10-го этажа

Сегодня, 18:15

В исправительном учреждении №10 8 помилованным вручены справки - ФОТО

Сегодня, 18:00

Захарова пошутила, что Макрона ударила «рука Кремля»

Сегодня, 17:46

«Мы верим, что бизнес играет важную роль в формировании будущего» — Айтадж Мухтарзаде, глава группы по связям с общественностью и коммуникациям PASHA Holding

Сегодня, 17:32

Айхан Гаджизаде: Заявления Пашиняна ставят под сомнение приверженность Армении миру

Сегодня, 17:28
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50