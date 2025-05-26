ARB получил предупреждение от Аудиовизуального совета

Аудиовизуальный совет Азербайджана провёл онлайн-заседание, на котором рассмотрел выпуск программы "Elgizlə izlə" телеканала ARB от 21 мая. Поводом для обсуждения стали высказывания ведущего и гостя, содержащие признаки гендерной дискриминации.

Мониторинг показал, что в ходе программы, посвящённой семейным и гендерным отношениям, прозвучали фразы, которые унижают достоинство женщин и пропагандируют стереотипы. Юридическая служба совета квалифицировала это как нарушение статьи 14.1.4 закона "О медиа", запрещающей распространение дискриминационного контента.

Члены совета единогласно признали высказывания дискриминационными и приняли решение вынести предупреждение телеканалу ARB.

Всем вещателям также было напомнено о необходимости строго соблюдать законодательство при подготовке программ на социальные темы.