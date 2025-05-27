ДТП на переезде в Бина: Автомобиль отбросило под поезд - ВИДЕО

В поселке Бина Хазарского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az, кадры инцидента распространились в социальных сетях. По словам очевидца, один автомобиль врезался в другое транспортное средство, и от удара машина вылетела на железнодорожные пути, где столкнулась с поездом.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако автомобилям был нанесен серьезный ущерб.

По поводу инцидента ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) распространило информацию.

Было сообщено, что 27 мая около 07:00 грузовой поезд двигался по участку Гала-Бина, когда автомобиль, ожидавший на железнодорожном переезде проезда поезда, был сбит сзади другим автомобилем. В результате стоящий автомобиль врезался в ступеньку вагона.

ADY вновь призывает водителей строго соблюдать правила при приближении к железнодорожным переездам. Приближаясь к железнодорожным переездам, водители должны обращать внимание на дорожные знаки, смотреть направо и налево, и только убедившись в отсутствии поезда, продолжать движение.