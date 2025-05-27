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Автомобиль с азербайджанцами перевернулся в Турции: есть погибший - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова12:50 - Сегодня
Автомобиль с азербайджанцами перевернулся в Турции: есть погибший - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В турецкой провинции Ыгдыр в результате серьёзной автокатастрофы погиб гражданин Азербайджана.

Личность погибшего установлена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, жертвой ДТП стал Насиров Рамиль Махаммед оглу, 1977 года рождения, житель села Махмудкенд Шарурского района.

12:35

В провинции Ыгдыр, Турция, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, утром на трассе Ыгдыр-Аралык, близ села Дашбурун, автомобиль марки "Mitsubishi" с государственным номером 68-CA-524 потерял управление и перевернулся.

В результате происшествия пострадали 5 человек из Нахчывана, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

Пострадавшие были госпитализированы.

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