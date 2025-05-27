Какой будет погода в Баку и районах Азербайджана 28 мая?

В Баку и на Абшеронском полуострове 28 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Было отмечено, что в ночь с 27 на 28 мая и утром в некоторых местах вероятен кратковременный слабый дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19° тепла, днём 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 60-70%, днём 40-45 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, временами с грозами. В отдельных местах возможны кратковременные ливневые осадки, вероятен град. Днём в большинстве районов осадки прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах местами будет туман. Восточный ветер временами будет усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днём 28-33° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днём 15-20° тепла.