Почему в Ахмедлы просели дома и что стало с жильцами? - ВИДЕО

Осенью прошлого года в поселке Ахмедлы Хатаинского района города Баку произошло проседание частных домов, в которых жители проживали на протяжении 18 лет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, ранее в Объединённой службе водоснабжения крупных городов сообщили, что на улице Бута 4, в поселке Ахмедлы частные жилые дома были построены с нарушением строительных норм и правил - прямо над трубопроводами диаметром 1 200 и 700 мм, проложенными на глубине 7 метров и находящимися в эксплуатации Бакинского водоканала, а также над железобетонным коробчатым коллектором площадью 2 кв. м.

Сообщается, что жителям уже была выплачена компенсация. В Объединённой службе водоснабжения также подчеркнули, что до момента перечисления компенсации гражданам своевременно выплачивалась ежемесячная арендная плата.

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